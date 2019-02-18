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Похитителей ВАЗа и велосипеда задержали великолукские полицейские

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили молодых людей, подозреваемых в кражах автомобиля ВАЗ-2104 и велосипеда. Ими оказались  безработные, судимые 23-летний и 20-летний жители города Новосокольники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража ВАЗа была совершена в ночь на 15 февраля от дома по улице Комсомольской.  Подозреваемые дали признательные показания. Похищенный автомобиль был обнаружен на улице Холмской.

Кроме того, старший из молодых людей подозревается в похищении велосипеда из подвального помещения по улице Холмской. Транспортное средство изъяо.

Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

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