Псевдосотрудник банка лишил великолучанку 20 тысяч рублей

16:51, 18 февраля 2019, ПАИ

Великолучанка лишилась денег, сообщив реквизиты карты мошеннику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 23 января 54-летней жительнице Великих Лук на мобильный телефон пришло сообщение о том, что ее банковская карта по какой-то причине заблокирована. Великолучанка позвонила по указанному телефону. Ее собеседник представился сотрудником банка и заявил, что, якобы, для разблокирования карты необходимо уточнить ее реквизиты. Горожанка сообщила требуемые данные, а через некоторое время с ее карты было списано более 20 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за содействием в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.