0
16:31
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
10:19
Подпольная лаборатория по производству наркотиков ликвидирована в Псковской области
23:56
В следовавшем из Пскова в Петербург автобусе пьяный мужчина зарезал попутчика
12:35
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве
22:00
Первый в этом году случай заболевания бешенством выявлен в Псковской области
12:45
Личность задержанного в пыталовской деревне беззубого мужчины просит помочь установить полиция
12:22
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
Еще новости
Происшествия

Псевдосотрудник банка лишил великолучанку 20 тысяч рублей

Великолучанка лишилась денег, сообщив реквизиты карты мошеннику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 23 января 54-летней жительнице Великих Лук на мобильный телефон пришло сообщение о том, что ее банковская карта по какой-то причине заблокирована. Великолучанка позвонила по указанному телефону. Ее собеседник представился сотрудником банка и заявил, что, якобы, для разблокирования карты необходимо уточнить ее реквизиты. Горожанка сообщила требуемые данные, а через некоторое время с ее карты было списано более 20 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за содействием в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
18 февраля 2019
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
Подпольная лаборатория по производству наркотиков ликвидирована в Псковской области
18 февраля 2019
Подпольная лаборатория по производству наркотиков ликвидирована в Псковской области
В следовавшем из Пскова в Петербург автобусе пьяный мужчина зарезал попутчика
17 февраля 2019
В следовавшем из Пскова в Петербург автобусе пьяный мужчина зарезал попутчика 4
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве
12 февраля 2019
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве 8
Первый в этом году случай заболевания бешенством выявлен в Псковской области
07 февраля 2019
Первый в этом году случай заболевания бешенством выявлен в Псковской области 1
Личность задержанного в пыталовской деревне беззубого мужчины просит помочь установить полиция
07 февраля 2019
Личность задержанного в пыталовской деревне беззубого мужчины просит помочь установить полиция
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
07 февраля 2019
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
Личность неизвестного мужчины устанавливают псковские полицейские
07 февраля 2019
Личность неизвестного мужчины устанавливают псковские полицейские 1

Идет загрузка...