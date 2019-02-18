0
17:24
Дмитрий Быстров о совместном с Ростелекомом проекте в Острове: За энергосервисом будущее
17:11
Более 150 заявок поступили на участие в конкурсе «Лидер года»
16:37
Четвероногие модели
16:31
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
15:51
Жители региона заинтересованы в существовании маршрута «Псков – Петрозаводск», уверена Елена Бибикова
15:12
#Команда2018 приглашает псковичей принять участие в донорской акции «За Отечество!»
14:32
Алексей Кириллов: Конкурс «Лидер года» даст возможность жителям Псковской области заявить о себе
Еще новости
Общество

Провести вечер под солнцем Грузии приглашает псковский ресторан «Инжир»

21 февраля ресторан «Инжир» приглашает на эногастрономический ужин «Под солнцем Грузии» -  «с грузинским гостеприимством, восхитительными винами, чарующей атмосферой и вкусными блюдами». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ТРК «Акваполис».

1 сет. Ассорти холодных грузинских закусок: пхали из свеклы, цветной капусты, шпината. Рулет из баклажана с орехово-чесночной пастой. Перец, фаршированный кремом из грузинского сыра.

2 сет. Долма с бараниной с соусом сюзьма.

3 сет. Хинкали с говядиной и свининой с соусом дзадзики.

4 сет. Панна котта из мацони с карамельной крошкой и вареньем из грецкого ореха

Среди гостей вечера состоится розыгрыш сертификата на 10 тысяч рублей на авторский тур от Turbotravel.

Начало мероприятия 23 февраля в 19:00. Бронирование мест по телефону 20-19-00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Быстров о совместном с Ростелекомом проекте в Острове: За энергосервисом будущее
18 февраля 2019
Дмитрий Быстров о совместном с Ростелекомом проекте в Острове: За энергосервисом будущее
Более 150 заявок поступили на участие в конкурсе «Лидер года»
18 февраля 2019
Более 150 заявок поступили на участие в конкурсе «Лидер года»
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
18 февраля 2019
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
Жители региона заинтересованы в существовании маршрута «Псков – Петрозаводск», уверена Елена Бибикова
18 февраля 2019
Жители региона заинтересованы в существовании маршрута «Псков – Петрозаводск», уверена Елена Бибикова 1
#Команда2018 приглашает псковичей принять участие в донорской акции «За Отечество!»
18 февраля 2019
#Команда2018 приглашает псковичей принять участие в донорской акции «За Отечество!»
Алексей Кириллов: Конкурс «Лидер года» даст возможность жителям Псковской области заявить о себе
18 февраля 2019
Алексей Кириллов: Конкурс «Лидер года» даст возможность жителям Псковской области заявить о себе
Гелена Самохвалова о «Ласточке» Псков – Петрозаводск: Мы абсолютно уверены, что поток туристов к нам увеличится
18 февраля 2019
Гелена Самохвалова о «Ласточке» Псков – Петрозаводск: Мы абсолютно уверены, что поток туристов к нам увеличится 2
Поделиться опытом с коллегами намерен Константин Белов на VI форуме социально ориентированных НКО
18 февраля 2019
Поделиться опытом с коллегами намерен Константин Белов на VI форуме социально ориентированных НКО

Идет загрузка...