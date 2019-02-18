Провести вечер под солнцем Грузии приглашает псковский ресторан «Инжир»
21 февраля ресторан «Инжир» приглашает на эногастрономический ужин «Под солнцем Грузии» - «с грузинским гостеприимством, восхитительными винами, чарующей атмосферой и вкусными блюдами». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ТРК «Акваполис».
1 сет. Ассорти холодных грузинских закусок: пхали из свеклы, цветной капусты, шпината. Рулет из баклажана с орехово-чесночной пастой. Перец, фаршированный кремом из грузинского сыра.
2 сет. Долма с бараниной с соусом сюзьма.
3 сет. Хинкали с говядиной и свининой с соусом дзадзики.
4 сет. Панна котта из мацони с карамельной крошкой и вареньем из грецкого ореха
Среди гостей вечера состоится розыгрыш сертификата на 10 тысяч рублей на авторский тур от Turbotravel.
Начало мероприятия 23 февраля в 19:00. Бронирование мест по телефону 20-19-00.