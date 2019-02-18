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Культура

Встреча с автором пьесы «Жанна» состоится в Псковском театре драмы

23 февраля после показа спектакля «Жанна» в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина состоится встреча с Ярославой Пулинович. Автор пьесы, по которой поставлен спектакль, посетит Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. В дискуссии после спектакля также примет участие российский прозаик Роман Сенчин.

3, 5 и 6 февраля в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина состоялась премьера спектакля «Жанна».  

Ярослава Пулинович – один из самых востребованных драматургов России. Её пьесы ставились в десятках театров России, а кроме того в театрах Англии, Польши, Украины, Эстонии, США. Пулинович – лауреат премий «Голос поколения», «Дебют», «Евразия», «Новая пьеса», «Арлекин», «Текстура», «Долг. Честь. Достоинство» и многих других.

По версии газеты Moscow Times, «Наташина мечта» Пулинович входит в десятку лучших русских пьес начала XXI века. Сейчас Ярослава работает штатным драматургом в Русском театре Эстонии.

Режиссер спектакля «Жанна» – главный режиссер Ростовского академического молодежного театра Михаил Заец. В главной роли – Ирина Смирнова.

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