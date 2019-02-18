1
19:55
Реконструкцию кампуса ПсковГУ и участие региона в нацпроекте «Наука» обсудили Михаил Ведерников и Михаил Котюков
18:19
Губернатор поздравил жителей Плюссы с годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
17:49
Сергей Чехов может стать режиссером Псковского драмтеатра
17:24
Дмитрий Быстров о совместном с Ростелекомом проекте в Острове: За энергосервисом будущее
17:11
Более 150 заявок поступили на участие в конкурсе «Лидер года»
16:37
Четвероногие модели
16:31
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
Еще новости
Общество

Псковичи покажут «Ревизора» в Великих Луках 19 февраля

19 февраля в 19:00 Псковский академический театр драмы имени Пушкина сыграет свой новый спектакль «Ревизор» на сцене Великолукского драматического театра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Кроме того, 2 марта в 19:30 в Санкт-Петербурге в Александринском театре (Новая сцена) псковский театр покажет «Гробницу малыша Тутанхамона» в рамках фестиваля X Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв».

27 марта в 19:30 в Могилеве (Белоруссия) в Могилевском драматическом театре состоится показ спектакля «Каштанка» в рамках торжественного закрытия XIV Международного молодежного форума «М@rt. Контакт».

31 марта в Москве в «Гоголь-центре» в 20:00 в рамках конкурсной программы XXV юбилейного фестиваля Национальной театральной премии России «Золотая маска» пройдет показ спектакля «Река Потудань». Повторный показ состоится 1 апреля в 15:00 в рамках специальной программы Russian Case XXV юбилейного фестиваля Национальной театральной премии России «Золотая маска».

18 апреля псковичи выступят с «Рекой Потудань» в Архангельске. Выступление пройдет в Доме молодежи в 19:00 в рамках XV Международного театрального фестиваля «Европейская весна». А 9 и 10 июня этот спектакль можно будет увидеть в Воронеже в Камерном театре в рамках IX Платоновского международного фестиваля искусств. Начало в 20:00.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Реконструкцию кампуса ПсковГУ и участие региона в нацпроекте «Наука» обсудили Михаил Ведерников и Михаил Котюков
18 февраля 2019
Реконструкцию кампуса ПсковГУ и участие региона в нацпроекте «Наука» обсудили Михаил Ведерников и Михаил Котюков
Губернатор поздравил жителей Плюссы с годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
18 февраля 2019
Губернатор поздравил жителей Плюссы с годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
Сергей Чехов может стать режиссером Псковского драмтеатра
18 февраля 2019
Сергей Чехов может стать режиссером Псковского драмтеатра
Дмитрий Быстров о совместном с Ростелекомом проекте в Острове: За энергосервисом будущее
18 февраля 2019
Дмитрий Быстров о совместном с Ростелекомом проекте в Острове: За энергосервисом будущее
Более 150 заявок поступили на участие в конкурсе «Лидер года»
18 февраля 2019
Более 150 заявок поступили на участие в конкурсе «Лидер года»
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
18 февраля 2019
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий 2
Жители региона заинтересованы в существовании маршрута «Псков – Петрозаводск», уверена Елена Бибикова
18 февраля 2019
Жители региона заинтересованы в существовании маршрута «Псков – Петрозаводск», уверена Елена Бибикова 2
#Команда2018 приглашает псковичей принять участие в донорской акции «За Отечество!»
18 февраля 2019
#Команда2018 приглашает псковичей принять участие в донорской акции «За Отечество!»

Идет загрузка...