Псковичи покажут «Ревизора» в Великих Луках 19 февраля

18:22, 18 февраля 2019, ПАИ

19 февраля в 19:00 Псковский академический театр драмы имени Пушкина сыграет свой новый спектакль «Ревизор» на сцене Великолукского драматического театра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Кроме того, 2 марта в 19:30 в Санкт-Петербурге в Александринском театре (Новая сцена) псковский театр покажет «Гробницу малыша Тутанхамона» в рамках фестиваля X Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв».

27 марта в 19:30 в Могилеве (Белоруссия) в Могилевском драматическом театре состоится показ спектакля «Каштанка» в рамках торжественного закрытия XIV Международного молодежного форума «М@rt. Контакт».

31 марта в Москве в «Гоголь-центре» в 20:00 в рамках конкурсной программы XXV юбилейного фестиваля Национальной театральной премии России «Золотая маска» пройдет показ спектакля «Река Потудань». Повторный показ состоится 1 апреля в 15:00 в рамках специальной программы Russian Case XXV юбилейного фестиваля Национальной театральной премии России «Золотая маска».

18 апреля псковичи выступят с «Рекой Потудань» в Архангельске. Выступление пройдет в Доме молодежи в 19:00 в рамках XV Международного театрального фестиваля «Европейская весна». А 9 и 10 июня этот спектакль можно будет увидеть в Воронеже в Камерном театре в рамках IX Платоновского международного фестиваля искусств. Начало в 20:00.