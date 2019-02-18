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Общество

Вопрос объединения музеев рассмотрит Совет Общественной палаты Псковской области

19 февраля в 16:00 в Центре студенческих инициатив Псковского государственного университета состоится заседание Совета Общественной палаты Псковской области. Один из вопросов повестки дня будет посвящен объединению Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» и подготовке передачи объединенной структуры в ведение Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В состав Совета Общественной палаты входят 11 председателей комиссий и руководитель аппарата палаты. В заседании также примет участие председатель Комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева.

Напомним, решение о передаче объединенного Псковского музея-заповедника на федеральный уровень было принято в августе прошлого года по итогам визита в регион Министра культуры РФ Владимира Мединского. С инициативой придания Псковскому и Изборскому музеям-заповедникам федерального статуса ранее выступал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его поручению в конце 2018 года при администрации области была создана рабочая группа по вопросам объединения музеев под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. В ее состав вошли руководители областных комитетов по культуре, по управлению государственным имуществом, правового управления, а также специалисты Псковского и Изборского музеев-заповедников.

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