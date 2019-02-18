Более 150 заявок поступили на участие в конкурсе «Лидер года»

17:11, 18 февраля 2019, ПАИ

На участие в региональном конкурсе «Лидер года» поступили уже более 150 заявок. Об этом заявила первый заместитель начальника Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Алена Трунова на презентации проекта «Лидер года» сегодня, 18 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Алены Труновой, Псковской области необходимы лидеры, которые «являются компетентными кадрами». «Вы можете стать не только перспективным кадром и трудоустроиться - как конечная цель, но и еще получить опыт», - отметила она.

Кроме того, первый замначальника управления рассказала, что после второго этапа тестирования останется не более 50 человек, которые пройдут «уникальную образовательную программу», где преподавателями будут эксперты из Москвы. После этого, добавила Алена Трунова, участникам конкурса предстоит написать проект и защитить его перед членами жюри.

Начальник Управления цифрового развития и связи областной администрации Денис Матвеев заверил присутствующих, что с теми, кто не пройдёт в третий этап, также проведут работу. «Конкурс - это отправная точка, где вы можете заявить о себе. Я бы расценивал его как шанс», - заявил он и напомнил, что для подачи заявки осталось всего 4 дня.

«Как сказал Михаил Юрьевич, нам нужна кадровая скамейка, кадровая команда, если ее не будет, мы никуда не уедем», - отметил Денис Матвеев и попросил студентов не откладывать регистрацию на последний день.

8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.