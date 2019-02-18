Сергей Чехов может стать режиссером Псковского драмтеатра

17:49, 18 февраля 2019, ПАИ

На роль режиссера Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина рассматривается кандидатура Сергея Чехова. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

Сергей Чехов родился в Новосибирске в 1985 году. В 2014-м окончил Новосибирский государственный театральный институт.

За время студенчества поставил в Новосибирском городском драматическом театре под руководством Сергея Афанасьева спектакль «Diptico. Натюрморт с женщиной» по картинам Пабло Пикассо и Отто Дикса и организовал лабораторию молодой режиссуры «Герой.21». Дипломным спектаклем режиссера стал «Дядя Ваня» на сцене Новосибирского городского драмтеатра.

Основатель Лаборатории «Асфальт-театр» в Новосибирске, в рамках которой продвигал свои проекты («Бешеные псы», «Путешествие Алисы в Швейцарию») на свободных площадках города в сезоне 2014-2015.

С 2015 года активно ставит в разных городах России. Его спектакли становятся участниками и лауреатами таких фестивалей как «Артмиграция», Фестиваль театров малых городов России, «Маска-плюс».

Номинант театральных премий «Золотая маска» и «Прорыв». Участник многих лабораторий, в том числе лаборатории современной драматургии «Любимовка», проекта «Репетиции» в Театре на Таганке и лаборатории «Красное Колесо» в Театре Наций.

В 2018 году в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина поставил спектакль по рассказу А. Платонова «Река Потудань».