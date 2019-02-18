0
19:55
Реконструкцию кампуса ПсковГУ и участие региона в нацпроекте «Наука» обсудили Михаил Ведерников и Михаил Котюков
18:19
Губернатор поздравил жителей Плюссы с годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
17:49
Сергей Чехов может стать режиссером Псковского драмтеатра
17:24
Дмитрий Быстров о совместном с Ростелекомом проекте в Острове: За энергосервисом будущее
17:11
Более 150 заявок поступили на участие в конкурсе «Лидер года»
16:37
Четвероногие модели
16:31
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
Еще новости
Общество

Сергей Чехов может стать режиссером Псковского драмтеатра

На роль режиссера Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина рассматривается кандидатура Сергея Чехова. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников. 

Сергей Чехов. Фото из открытых источников

Сергей Чехов родился в Новосибирске в 1985 году. В 2014-м окончил Новосибирский государственный театральный институт.

За время студенчества поставил в Новосибирском городском драматическом театре под руководством Сергея Афанасьева спектакль «Diptico. Натюрморт с женщиной» по картинам Пабло Пикассо и Отто Дикса и организовал лабораторию молодой режиссуры «Герой.21». Дипломным спектаклем режиссера стал «Дядя Ваня» на сцене Новосибирского городского драмтеатра.

Основатель Лаборатории «Асфальт-театр» в Новосибирске, в рамках которой продвигал свои проекты («Бешеные псы», «Путешествие Алисы в Швейцарию») на свободных площадках города в сезоне 2014-2015.

С 2015 года активно ставит в разных городах России. Его спектакли становятся участниками и лауреатами таких фестивалей как «Артмиграция», Фестиваль театров малых городов России, «Маска-плюс».

Номинант театральных премий «Золотая маска» и «Прорыв». Участник многих лабораторий, в том числе лаборатории современной драматургии «Любимовка», проекта «Репетиции» в Театре на Таганке и лаборатории «Красное Колесо» в Театре Наций.

В 2018 году в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина поставил спектакль по рассказу А. Платонова «Река Потудань».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Отставки и назначения
Сергей Чехов может стать режиссером Псковского драмтеатра Новым руководителем Агентства инвестиционного развития Псковской области назначен Игорь Девятко Юрий Подобед покидает пост руководителя Агентства инвестиционного развития Псковской области Назначена глава Ростуризма Бывший преподаватель псковского университета стал директором Российского госархива древних актов Сергей Грахов назначен председателем Комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Дмитрий Медведев уволил главу «Автодора» Дмитрий Медведев уволил главу Ростуризма И. о. гендиректора «Моглино» назначен Олег Бедских В отношении Ольги Торбич возбуждено уголовное дело
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Реконструкцию кампуса ПсковГУ и участие региона в нацпроекте «Наука» обсудили Михаил Ведерников и Михаил Котюков
18 февраля 2019
Реконструкцию кампуса ПсковГУ и участие региона в нацпроекте «Наука» обсудили Михаил Ведерников и Михаил Котюков
Губернатор поздравил жителей Плюссы с годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
18 февраля 2019
Губернатор поздравил жителей Плюссы с годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
Сергей Чехов может стать режиссером Псковского драмтеатра
18 февраля 2019
Сергей Чехов может стать режиссером Псковского драмтеатра
Дмитрий Быстров о совместном с Ростелекомом проекте в Острове: За энергосервисом будущее
18 февраля 2019
Дмитрий Быстров о совместном с Ростелекомом проекте в Острове: За энергосервисом будущее
Более 150 заявок поступили на участие в конкурсе «Лидер года»
18 февраля 2019
Более 150 заявок поступили на участие в конкурсе «Лидер года»
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
18 февраля 2019
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий 2
Жители региона заинтересованы в существовании маршрута «Псков – Петрозаводск», уверена Елена Бибикова
18 февраля 2019
Жители региона заинтересованы в существовании маршрута «Псков – Петрозаводск», уверена Елена Бибикова 2
#Команда2018 приглашает псковичей принять участие в донорской акции «За Отечество!»
18 февраля 2019
#Команда2018 приглашает псковичей принять участие в донорской акции «За Отечество!»

Идет загрузка...