Губернатор поздравил жителей Плюссы с годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков

18:19, 18 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 18 февраля, в Плюссе прошли памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на центральной площади поселка, у воинского братского захоронения, прошел традиционный памятный митинг. У памятного знака, чтобы почтить память бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, собрались ветераны, школьники, жители муниципального образования и официальные лица.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к жителям Плюсского района обратился председатель областного Комитета по образованию Александр Седунов. «Храбрость и честь, проявленные защитниками нашей Родины, навсегда останутся в памяти россиян. Плюсский район вышел из войны израненный, но с гордо поднятой головой. Великая Победа ковалась из тысяч бессмертных подвигов советских людей, и жители района внесли большой вклад в общее дело», — отмечается в поздравительном адресе главы региона. Михаил Ведерников пожелал всем жителям Плюсского района здоровья, мира, добра и счастья в домах, выразив отдельные слова признательности в адрес ветеранов Великой Отечественной войны.

Впервые на памятные мероприятия в Плюссу приехал участник освобождения поселка, член 6-й партизанской бригады Валентин Гребнев, который в настоящее время проживает в Луге. Он поделился с присутствующими своими воспоминаниями, отметив, что бои за освобождение Плюссы были кровопролитными. Сам он тоже был здесь ранен.

В продолжение памятных мероприятий к братскому могиле, где захоронены больше 1,3 тыс. бойцов, были возложены цветы и венки, а военнослужащие 25-ой отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской краснознаменной бригады провели показательные выступления.

Затем в районном Доме культуры прошел праздничный концерт «Нам эхо памяти дано». Жители поселка смогли погрузиться в атмосферу фронтового города. В рамках интерактивной программы, которая была организована членами общественного движения «Волонтеры Победы», можно было примерить военную одежду, познакомиться с образцами вооружения военного периода, а также написать фронтовое письмо.

Напомним, что Плюсса была освобождена 18 февраля 1944 года частями 42-й и 67-й армий Ленинградского фронта совместно с 6-й и 9-й Ленинградскими партизанскими бригадами. Освобождение поселка позволило Советской Армии, перекрыв Варшавскую железную дорогу, лишить германское командование возможности маневрировать войсками. За годы оккупации в Плюсском районе была уничтожена вся инфраструктура (школы, больницы), более 3,5 тыс. домов сожжены.