Около 5 тысяч человек посетили спектакли, мастер-классы и выставки XXVI Пушкинского театрального фестиваля

18:35, 18 февраля 2019, ПАИ

Около 5 тысяч человек посетили спектакли, мастер-классы и выставки XXVI Пушкинского театрального фестиваля, который в этом году был посвящен 220-й годовщине со дня рождения А. С. Пушкина и Всероссийскому Году театра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На фестивале были представлены три программы: «Пушкин на современной сцене», «Русская классика на современной сцене» и «Современный писатель на современной сцене». Свои новые и самые яркие спектакли показали 12 театров с разных уголков России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Великих Лук, Казани и Южно-Сахалинска, а также Румынии.

Постановки, среди которых были спектакли, как с традиционным прочтением классика, так и в современной интерпретации, посетили около 5 тыс. зрителей. Популярностью также пользовались выставки, лекции и творческие встречи с участием известных художников и писателей, театральных деятелей, педагогов и ведущих критиков России, Эстонии, Латвии, театральных блогеров. Посвящены они были не только Пушкиниане, но и более широкому кругу вопросов современного театра.

Напомним, 26-й Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль проходил в Псковской области с 8 по 17 февраля. Это единственный театральный форум, который сочетает в себе теорию и практику постижения театра Пушкина, то есть не только спектакли, но и творческие лаборатории. За годы проведения Пушкинского фестиваля на его площадках выступали лучшие театры России, Франции, Англии, Швейцарии, Голландии, Шотландии, Германии, Эстонии, Латвии и других стран.

Фестиваль проводился при поддержке администрации Псковской области, а также правительства Республики Татарстан и правительства Сахалинской области.