Сила ума

20:26, 18 февраля 2019, ПАИ

Команда Псковской области вновь, как и год назад, ударно отработала на Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи. Похоже, активность региона на этой площадке - новое правило для региональных чиновников. Главным словом форума стало, пожалуй, прилагательное «умный»: представители областных властей обсуждали с партнерами внедрение проекта «Умный регион», создание инфраструктуры «умных» цифровых сетей и другие похожие начинания. И это как нельзя лучше отражает существующие реалии: в условиях ограниченности природных и финансовых ресурсов главное, на что регион может сегодня рассчитывать – это мобилизация интеллектуального потенциала ее жителей, внедрение новых идей и подходов.

Большие планы

Форум в Сочи продолжает оставаться одной из ведущих российских и международных площадок для коммуникации между бизнесом, обществом и властью. В этом году участие в РИФ, проходившем 13-15 февраля в Сочи, приняли более 8 тысяч человек из 65 стран мира: на 30% больше, чем в прошлом году. Речь идет о ведущих экономистах и предпринимателях, экспертах и консультантах, журналистах, руководителях крупных отечественных и зарубежных компаний, представителях федеральных и региональных органов власти.

Центральная тема форума была определена как «Национальные проекты: от стратегии к действию». А всего в рамках деловой программы в Сочи были проведено 71 мероприятие, на которых по словам председателя оргкомитета форума Дмитрия Козака прошло обсуждение «всей линейки национальный проектов – от поддержки промышленности до социальных вопросов». Проведение профессиональных дискуссий на панельных сессиях и круглых столах обеспечили более 530 спикеров, экспертов и модераторов.

Псковская область вновь проявила завидную активность в работе форума. В состав делегации региона под председательством губернатора Михаила Ведерникова вошли его заместитель Нинель Салагаева, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Игорь Девятко.

Всего за время работы форума было подписано 567 соглашений и протоколов о намерении. Глава Псковской области также подписал ряд соглашений с руководителями других субъектов РФ и крупными российскими компаниями. «Это все - продолжение наших договоренностей и системной работы в предыдущий период», - сказал перед началом форума Михаил Ведерников.

Титаническая работа

Пожалуй, одним из самых главных для Псковской области результатов форума в Сочи стало соглашение об экологическом партнерстве, которое 14 февраля подписали Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский. Напомним, холдинг намерен построить на территории особой экономической «Моглино» масштабное производство с многомиллиардными инвестициями. Год назад именно в кулуарах форума в Сочи Михаил Ведерников впервые рассказал об этом проекте.

Завод «Титан-Полимер» станет якорным резидентом «Моглино»: на нем планируется производить порядка 240 тонн продукции в год. По словам Михаила Сутягинского, каждое из 500 рабочих мест на производстве даст еще как минимум четыре рабочих места в смежных отраслях. Тем не менее, многих псковичей беспокоит экологическая безопасность предприятия. И заключенное соглашение призвано развеять любые опасения в этой сфере.

«Поддержание экологической безопасности - принципиально важная тема в рамках нашего сотрудничества. Важно, что еще до момента строительства производства мы оговариваем с партнерами совместную работу в сфере экологического контроля, и инвестор гарантирует, что работа будет вестись в соответствии с действующим законодательством. Для жителей региона действительно важна прозрачная работа «Титан-Полимер», - подчеркнул Михаил Ведерников. Он заверил, что областные власти будут тщательно следить за выполнением «Титаном» всех экологических норм и требований.

Председатель Совета директоров группы компаний «Титан» в свою очередь подчеркнул, что в Пскове на предприятии холдинга «будут собраны самые лучшие технологии». Кроме того, компания планирует провести общественные слушания, чтобы донести до населения все особенности будущего производства.

Перезагрузка

Речь о псковском «Титане» зашла и на сессии инвестиционного форума «Перезагрузка» инструментов развития территорий», где обсуждались существующие и дополнительные меры господдержки площадок с особыми условиями ведения бизнеса, а также особенности развития регионов, на территории которых они расположены.

Михаил Ведерников, выступая на сессии, напомнил, что любая особая экономическая зона - это долгосрочный инструмент развития территорий, ощутимый положительный эффект от которого на экономику региона появится не раньше, чем через 5 лет, когда закончится льготный период для первых резидентов.

При этом он подтвердил, что «Моглино» для Псковской области - один из основных драйверов экономического развития. И пояснил, что в случае с тем же «Титаном» региональные власти «пошли по пути промышленной кооперации»: «Договорились, что средства, которые инвестор планирует направить на подготовку и запуск площадки, будут реализованы через региональных подрядчиков».

«Обеспечение инфраструктурой, спецодежда и питание сотрудников - все это отдадут псковским компаниям на аутсорсинг», - рассказал губернатор. Кстати, по словам председателя Совета директоров группы компаний «Титан» Михаила Сутягинского, «цена вопроса» для псковских компаний – 2 миллиарда рублей!

Ну а Михаил Ведерников рассказал участникам сочинского форума, что сейчас областные власти работают над созданием второй особой экономической зоны на базе Псковской ГРЭС, расположенной в Дедовичском районе. Эта площадка может быть особенно интересной для предприятий сферы сельского хозяйства.

Финансовая сеть

Еще одно значимое для региона соглашение, заключенное в Сочи, касается доступности финансовых услуг. «Дорожную карту» по этому вопросу Михаил Ведерников подписал с председателем правления ПАО «Почта Банк» Дмитрием Руденко. Документ предусматривает создание и развитие точек банковского обслуживания в регионе, преимущественно - в небольших городах и на селе.

Сегодня в регионе действуют 109 точек обслуживания банка, расположенных во всех районах области, а его банкоматно-терминальная сеть в области насчитывает более 400 устройств. Кроме того, снять наличные или пополнить счет можно в более чем 230 почтовых отделениях. Для этого достаточно иметь при себе только карту «Почта Банка».

«В настоящее время мы фиксируем тенденцию, когда банки уходят из малых населенных пунктов ближе к крупным городам. «Почта банк» имеет хороший опыт работы и может эту нишу занять. Причем банк может предоставлять услуги не только на базе почтовых отделений, но и на площадках наших МФЦ, тем самым дополняя возможности для населения и бизнеса», - сказал Михаил Ведерников.

Стоит ли говорить, что для Псковской области, где много населенных пунктов, которые находятся в удалении от районных центров, это очень востребованная услуга.

Умный регион

Цифровые технологии сегодня могут быть задействованы во всех сферах жизнедеятельности человека: здравоохранении, образовании, энергетике, транспорте и управлении ресурсами. Связать все эти направления воедино призван проект компании «Ростелеком» «Умный регион» - целостная экосистема, включающая в себя разнообразные датчики и счетчики в домах, домофоны и системы видеонаблюдения, паркоматы и даже светофоры.

В Сочи Михаил Ведерников и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве в реализации этого проекта в Псковской области. «Умный регион» в перспективе позволит сделать более комфортной городскую среду, повысить экономическую эффективность городских сервисов, сделать более удобной жизнь граждан с помощью современных технологических решений.

Стоит отметить, что у Псковской области и «Ростелекома» уже есть серьезный опыт совместной работы: на территории региона реализуется пилотный проект по внедрению энергоэффективных технологий, в рамках которого в Острове уже установлены 1,2 тыс энергосберегающих светильников. На очереди - замена более 10 тыс фонарей наружного освещения в Пскове. «Рассчитываем, что благодаря нашему стратегическому партнерству мы поэтапно переведем на энергосберегающие технологии всю Псковскую область. Для нашего региона значимы любые проекты, которые помогают рациональному использованию любых ресурсов», прокомментировал эту работу Михаил Ведерников.

Цифровая энергетика

Электросетевая инфраструктура сегодня тоже переходит на внедрение «умных сетей»: у ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») есть соответствующий проект «Цифровая трансформация 2030». Именно в его рамках гендиректор компании Артем Пидник подписал с Михаилом Ведерниковым соглашение о модернизации и развитии инфраструктуры электроэнергетического комплекса региона.

Реализация проекта призвана способствовать обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, снижению потерь в сетях, реализации долгосрочной тарифной политики. Создание «умных сетей» предполагает установку программно-аппаратных комплексов, включающих в себя систему управления всеми элементами сети и аварийно-восстановительными работами, а также внедрение интеллектуальных систем учета электроэнергии с удаленным сбором данных. Первый в области «Цифровой РЭС» планируется строить на базе производственного отделения «Южные электрические сети» «Псковэнерго».

Всего в 2019 году компания планирует инвестировать в развитие сетей региона 458 млн рублей.

«Мы благодарны администрации региона за конструктивное сотрудничество. Это очень важно, особенно при формировании взвешенной тарифной политики, учитывающей и интересы потребителей, и необходимость модернизации энергосистемы для обеспечения надежного электроснабжения Псковской области. Псковская область для нас особый регион: здесь самая большая протяженность электросетей - 42 тыс километров. И таким регионам мы уделяем повышенное внимание. Уверен, вместе с региональными властями мы и дальше будем успешно справляться с поставленными задачами», - отметил на церемонии подписания соглашения Артем Пидник.

Кроме того, «МРСК Северо-Запада» и администрация Псковской области будут сотрудничать по вопросам внедрения целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса, утвержденной правительством РФ. Стоит ли говорить, что это в конечном итоге позитивно скажется на повышении инвестиционной привлекательности региона.

Скорая для области

Содействовать привлечению внебюджетных средств в проекты по обновлению и модернизации социальной инфраструктуры Псковской области призвано соглашение о сотрудничестве, которое Михаил Ведерников заключил с исполнительным директором АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» Ильей Ковалевым.

Агентство было создано в 2014 году в целях модернизации социальной инфраструктуры субъектов РФ и выполнения приоритетов, содержащихся в «майских» указах президента. Его основными задачами являются разработка проектов по обновлению социальной инфраструктуры, содействие в привлечении внебюджетных источников финансирования в социальную сферу субъектов Российской Федерации на принципах государственно-частного партнерства и импортозамещения в социальной сфере.

Псковской области Агентство предлагает принять участие в проекте «Новая скорая и неотложная помощь», который позволит обновить автопарк скорой помощи. Стоит ли говорить, что власти области более чем заинтересованы в этом.

«Для нашего региона, учитывая ограничения по бюджету, привлечение внебюджетных средств на такие жизненно важные сферы, как медицина, - это дополнительная возможность повысить качество оказываемых услуг», - отметил Михаил Ведерников.

Интересное кино

Также псковский губернатор заключил соглашение о развитии кино- и телепроизводства на территории региона с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Со стороны АСИ документ подписала Светлана Чупшева, вторым подписантом был председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

Таким образом, Псковская область подключилась к проекту «Кино России», который Ассоциация продюсеров кино и телевидения реализует совместно с Агентством стратегических инициатив и при поддержке Фонда кино.

В рамках соглашения также предполагается совместная реализация кинообразовательных проектов и специальных мероприятий (образовательных программ, мастер-классов, фестивалей, ретроспектив, показов) для развития профессиональных кадров для кино и телевидения, а также других секторов медиаотрасли в Псковской области.

Напомним, с этого года в Псковской области уже действует «рибейт»: кинопроизводители смогут вернуть себе часть понесенных на территории области затрат. «Наш регион обладает богатым историко-культурным и природным наследием, которое может и должно быть использовано в процессе кинопроизводства. Поэтому мы рассматриваем свое участие в этом проекте как один из серьезных элементов инвестиционной и туристской привлекательности региона. Будут создаваться максимально благоприятные условия кинокомпаниям, которые готовы прийти на Псковщину как надежные партнеры», - вновь напомнил в Сочи Михаил Ведерников.

Близкие регионы

Псковская область продолжает развивать связи с регионами России. И в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи также были заключены соглашения с главами субъектов РФ, заинтересованных во взаимовыгодном сотрудничество.

В частности, Михаил Ведерников и главы Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский договорились о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и гуманитарном сотрудничестве двух регионов. По словам псковского губернатора, в первую очередь речь идет о взаимодействии в сфере жилищного строительства, развитии туризма и авиакомпаний двух регионов. Он выразил уверенность, что уже в скором времени совместные планы в этом направлении будут озвучены. И добавил, что его хорошие личные отношения с губернатором НАО неминуемо спроецируются на отношения между двумя регионами.

«Межрегиональная кооперация - это будущее региональной экономики, и мне приятно, что мы находим в этом общий язык и готовы двигаться друг к другу, не испытывая излишней межрегиональной конкуренции», - в свою очередь отметил Александр Цыбульский.

Также в Сочи Михаил Ведерников подписал соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах с главой Республики Карелии Артуром Парфенчиковым.

«Наши регионы похожи, и мы находимся в постоянном взаимодействии по целому ряду вопросов, часто находим совместные решения, советуемся, обсуждаем. Сегодня мы задокументировали реально существующую работу. Одно из важных направлений — взаимодействие в сфере экономики, мы сможем создать условия для совместной работы бизнеса», - пояснил Артур Парфенчиков.

И действительно, два региона имеют немало точек соприкосновения. К примеру, в В ближайшее время в Карелии будет открыта особая экономическая зона, и власти Псковской области готовы поделиться с коллегами опытом в их создании. Их, в свою очередь, интересует опыт Карелии в лесопереработке.

Уже достигнута договоренность о проведении в этом году «десанта» псковских предпринимателей в Карелию. Предполагается, что обмен опытом поможет предпринимателям Псковской области Карелии выйти на новые рынки сбыта, а также найти новых партнеров, поставщиков и покупателей.

Кроме того, непосредственно в Сочи был анонсирован запуск с 22 февраля скоростного поезда «Ласточка», связывающего Карелию, Псков и Великий Новгород. «Это очередной шаг в совершенствовании транспортной доступности Псковской области, - отметил Михаил Ведерников. - Уверен, маршрут будет востребован у жителей всех трех регионов-участников проекта «Серебряное ожерелье». Глава Псковской области также выразил уверенность, что нововведение будет способствовать развитию туризма, в том числе детского, а также деловых связей между регионами.

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Итоги для нашего региона Российского инвестиционного форума – 2018 сегодня, год спустя, мы уже можем оценить. В Псковскую область пришел якорный инвестор в лице группы компаний «Титан», открыто авиасообщение с Москвой, запущен скорый поезд «Ласточка» между Псковом и Петербургом. Начал реализовываться целый ряд других важных для области проектов.

Можно смело предположить, что и Сочи-2019 принесет не менее значимые плоды. Нацеленность областных властей на результат и их стремление использовать любую потенциальную возможность для того, чтобы продвигать интересы области – очевидны. А значит, такого рода форумы должны стать для региона привычной рабочей площадкой.

Несмотря на объективные сложности, в России сегодня немало инструментов, которые власти и бизнес на местах могут использовать для решения проблем. Главное – подойти к этому делу «с умом».