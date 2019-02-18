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Общество

12 нарушений земельного законодательства выявил псковский Росреестр за прошлую неделю

С 11 по 15 февраля инспекторы отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 13 плановых и 6 внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 12 нарушений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, по итогам проверок возбуждены 11 дел об административных правонарушениях, 10 собственников привлечены к административной ответственности, выданы 10 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 217 тысяч рублей, взысканы 53 тысячи 400 рублей. Ликвидированы 4 нарушения.

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