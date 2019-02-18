Рабочая встреча кадастровых инженеров пройдет в псковском Росреестре 26 февраля

20:30, 18 февраля 2019, ПАИ

Управление Росреестра по Псковской области приглашает кадастровых инженеров принять участие в рабочей встрече, которая состоится 26 февраля в 11:00 в Пскове на улице Металлистов, 17, 4 этаж, актовый зал.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, в ходе мероприятия специалисты Росреестра проведут анализ типичных ошибок, допускаемых кадастровыми инженерами при подготовке технического, межевого планов, актов обследования, карта – планов и расскажут об основных изменениях в действующем законодательстве и порядке их применения в учетно-регистрационной сфере.