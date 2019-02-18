Мониторинг передвижных камер видеофиксации нарушений ПДД запускает «Единая Россия»

20:59, 18 февраля 2019, ПАИ

Проект «Единой России» «Безопасные дороги» запускает мониторинг расположения и работы передвижных камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Цель - защитить автомобилистов от несправедливых штрафов. Об этом заявил координатор партийного проекта, зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единая Россия».

«Партия поднимает вопрос о корректности функционирования передвижных технических средств фото- и видеофиксации в процессе обеспечения дорожного движения. Сегодня такие технические средства часто применяются без учета дорожной обстановки, камеры устанавливаются в местах, где возникают нарушения, не приводящие к авариям. В соцсетях мы видим большое количество жалоб, когда автомобилист получил штраф за нарушение, которое, по его мнению, он не совершал. Несомненно, ошибки возможны из-за сбоев камер или их неправильной настройки. Однако виноватыми остаются водители, которые оплачивают несправедливые штрафы», – сказал Владимир Афонский.

Он отметил, на начало 2019 года в России насчитывалось 11,5 стационарных, 3 тысячи 800 передвижных и 703 мобильных камеры видеофиксации – всего почти 16 тысяч камер. «Благодаря им должна обеспечиваться безопасность дорожного движения, но сегодня, судя по многочисленным обращениям граждан в адрес партпроекта, их расположение на дорогах зачастую обусловлено поступлениями в бюджет», - подчеркнул Владимир Афонский.

Также координатор партпроекта поручил региональным кураторам обратиться в территориальные органы ГИБДД и общественные организации с целью запроса информации о количестве обращений на неверную фиксацию нарушений. «В целях выявления подобных случаев прошу провести опрос среди водителей о неправильно установленных камерах и некорректной фиксации нарушений. Мы, в свою очередь, обратимся в федеральные общественные организации, чтобы иметь полную картину по данному вопросу», – отметил он.

Напомним, что партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах». Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.