Противопожарный рейд прошёл в Гдовском районе

22:21, 18 февраля 2019, ПАИ

18 февраля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам провели профилактический рейд в Гдовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники провели беседы с населением о соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрооборудования, уделив особое внимание профилактике детской шалости с огнем.

Кроме того, они распространили листовки профилактического характера о правилах эксплуатации газового оборудования.

Также гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Псковской области и основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.