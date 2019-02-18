100 псковичей заболели кишечными инфекциями за прошедшую неделю

22:31, 18 февраля 2019, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковской области зарегистрированы 100 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями (ОКИ), из них 43 – в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость ОКИ в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора за неделю специалисты исследовали 56 проб воды, из них две не соответствуют требованиям. Также проверены 431 смыв, (7 не соответствуют требованиям) и 128 пищевых продуктов, из них 14 не соответствуют требованиям.

Сотрудники управления составили 17 протоколов об административных правонарушениях, выдали 5 предписаний об устранении нарушений и 2 представления.