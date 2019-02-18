Глава Пскова поздравил ветерана Великой Отечественной войны с 90-летием

22:52, 18 февраля 2019, ПАИ

18 февраля глава Пскова Иван Цецерский посетил ветерана войны, бывшую несовершеннолетнюю узницу концлагерей Евдокию Ельникову, которой сегодня исполнилось 90 лет.

Как сообщили псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, глава города поздравил именинницу, торжественно вручил открытку от президента, поздравительный адрес и подарок. Он поблагодарил ветерана за ее вклад в победу в Великой Отечественной войне и подчеркнул, что глубокого уважения заслуживают все, кто прошел те страшные времена, выжил, не сломался и сегодня служит примером патриотизма для молодежи.

Также Иван Цецерский пожелал юбилярше бодрости духа, оптимизма и доброго здоровья, выразив надежду поздравить ее и со следующим юбилеем.

Отметим, Евдокия Ельникова пережила оккупацию в Германии, прошла через концлагерь. После войны много лет служила в саперном батальоне в Пскове. На данный момент у ветерана есть дочь, трое внуков и четверо правнуков.