0
22:37
Михаил Ведерников провел рабочую встречу с регоператором по обращению с ТКО
19:55
Реконструкцию кампуса ПсковГУ и участие региона в нацпроекте «Наука» обсудили Михаил Ведерников и Михаил Котюков
18:19
Губернатор поздравил жителей Плюссы с годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
17:49
Сергей Чехов может стать режиссером Псковского драмтеатра
17:24
Дмитрий Быстров о совместном с Ростелекомом проекте в Острове: За энергосервисом будущее
17:11
Более 150 заявок поступили на участие в конкурсе «Лидер года»
16:37
Четвероногие модели
Еще новости
Общество

Глава Пскова поздравил ветерана Великой Отечественной войны с 90-летием

18 февраля глава Пскова Иван Цецерский посетил ветерана войны, бывшую несовершеннолетнюю узницу концлагерей Евдокию Ельникову, которой сегодня исполнилось 90 лет.

Как сообщили псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, глава города поздравил именинницу, торжественно вручил открытку от президента, поздравительный адрес и подарок. Он поблагодарил ветерана за ее вклад в победу в Великой Отечественной войне и подчеркнул, что глубокого уважения заслуживают все, кто прошел те страшные времена, выжил, не сломался и сегодня служит примером патриотизма для молодежи.

Также Иван Цецерский пожелал юбилярше бодрости духа, оптимизма и доброго здоровья, выразив надежду поздравить ее и со следующим юбилеем.

Отметим, Евдокия Ельникова пережила оккупацию в Германии, прошла через концлагерь. После войны много лет служила в саперном батальоне в Пскове. На данный момент у ветерана есть дочь, трое внуков и четверо правнуков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников провел рабочую встречу с регоператором по обращению с ТКО
18 февраля 2019
Михаил Ведерников провел рабочую встречу с регоператором по обращению с ТКО
Реконструкцию кампуса ПсковГУ и участие региона в нацпроекте «Наука» обсудили Михаил Ведерников и Михаил Котюков
18 февраля 2019
Реконструкцию кампуса ПсковГУ и участие региона в нацпроекте «Наука» обсудили Михаил Ведерников и Михаил Котюков
Губернатор поздравил жителей Плюссы с годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
18 февраля 2019
Губернатор поздравил жителей Плюссы с годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
Сергей Чехов может стать режиссером Псковского драмтеатра
18 февраля 2019
Сергей Чехов может стать режиссером Псковского драмтеатра 1
Дмитрий Быстров о совместном с Ростелекомом проекте в Острове: За энергосервисом будущее
18 февраля 2019
Дмитрий Быстров о совместном с Ростелекомом проекте в Острове: За энергосервисом будущее
Более 150 заявок поступили на участие в конкурсе «Лидер года»
18 февраля 2019
Более 150 заявок поступили на участие в конкурсе «Лидер года»
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
18 февраля 2019
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий 2
Жители региона заинтересованы в существовании маршрута «Псков – Петрозаводск», уверена Елена Бибикова
18 февраля 2019
Жители региона заинтересованы в существовании маршрута «Псков – Петрозаводск», уверена Елена Бибикова 3

Идет загрузка...