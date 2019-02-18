Псковский Красный Крест ищет спонсора для поездки группы молодежных добровольцев РКК на форум в Германию

23:01, 18 февраля 2019, ПАИ

Псковский Красный Крест ищет спонсора для поездки группы молодежных добровольцев РКК на молодежный форум International PEACE camp 2019, который пройдет в начале августа на территории национального парка Eifel, Vogelsang IP (Германия) в Академии Красного Креста. Такое приглашение получено в рамках сотрудничества по обмену опытом Псковского Красного Креста и отделения Немецкого Красного Креста в Дюссельдорфе (Германия).

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском Красном Кресте, эта площадка на протяжении 6 лет объединяет молодежь Красного Креста из различных стран, в числе которых были Албания, Алжир, Австрия, Бразилия, Болгария, Китай, Каталония, Хорватия, Чехия, Германия, Британия, Ирландия, Италия, Япония, Ливан, Мадагаскар, Малайзия, Марокко, Непал, Пакистан, Перу, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Зимбабве, Испания, Сирия, Тайвань, Таиланд, Турция, Уганда и США. «Участие в форуме поможет Псковским молодежным добровольцам развивать международные связи по линиям гуманитарного права и выразить свои взгляды на перспективы развития мира, добра и гуманизма в современном обществе», - отметили в Красном Кресте.

Партнеры псковичей с немецкой стороны полностью берут на себя содержание группы во время форума: питание, проживание, обучение, экскурсионная программа, но организационный сбор, включающий расходы на проезд, сервисно-визовый сбор несут участники форума. Для трех участников от Псковского Красного Креста требуется взнос 54 тысячи рублей.

«Молодежная команда Псковского Красного Креста очень надеется на добрых людей, способных помочь принять участие в развитии международных связей и продвижении идей мира и согласия на международной арене в составе International PEACE camp 2019», - отметили в Псковском Красном Кресте.

Контакты для диалога и вопросов: координатор молодежных проектов – Андрей Иванов – +7(8112) 72-20-88, youthrc.psk@gmail.com

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