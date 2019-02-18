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Общество

Долг перед кредитной организацией великолучанин оплатил своим автомобилем

Автомобиль должника из Великих Лук арестовали судебные приставы и передали кредитной организации в счёт погашения задолженности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе в УФССП по Псковской области, в отношении гражданина у судебного пристава-исполнителя ОСП Великих Лук на исполнении находится 10 исполнительных производств о взыскании более 8 миллионов рублей задолженности перед кредитными организациями. Данный должник часто попадался в поле зрения службы судебных приставов, поэтому, при поступлении в отношении него очередного исполнительного документа, судебный пристав уже знал о его имущественном положении.

Так, должник распрощался с имуществом – личным автомобилем, которое у него могло быть подвержено описи и аресту. Данный автотранспорт был арестован и отправлен на принудительную реализацию на торги в Росимущество, но он реализован не был.

Выставляя арестованное имущество на торги, оно было предложено и взыскателю в счёт погашения задолженности. Со стороны взыскателя было получено согласие об оставлении за собой автомобиля в счет частичного погашения долга, так как в случае отказа, нереализованное имущество должника, возвращалось бы владельцу.

Судебный пристав подверг автомобиль изъятию и передал его в собственность взыскателя, который, в свою очередь, предоставил эвакуатор для изъятия автотранспорта и доставления его по месту своего нахождения в Великий Новгород.

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