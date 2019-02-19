День защиты морских млекопитающих отмечается 19 февраля

10:30, 19 февраля 2019, ПАИ

19 февраля отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих или День китов, сообщает calend.ru.

Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах. День был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией (МКК). Этот мораторий действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены.

В настоящее время промысел китов разрешен исключительно для удовлетворения потребностей коренного населения (аборигенов) и изъятие китов в научных целях по специальным разрешениям правительств-членов МКК.

Прежде всего, День китов – это привлечение внимания общественности, представителей власти и всего человечества к вопросам защиты этого вида животных и вообще всех морских млекопитающих, которых к настоящему времени на Земле сохранилось всего 119 видов. Интенсивное и беспощадное истребление морских млекопитающих и, в частности, китов, продолжающееся уже более 200 лет, пагубным образом сказывается на их численности – многие представители этого отряда оказались на грани исчезновения.

Сокращение численности китов и других морских животных ведет к нарушению биологического равновесия в морских экосистемах. Ведь каждый исчезнувший вид – это невосполнимая потеря – все, что исчезает в животном мире, – исчезает навсегда.

Несмотря на то, что мораторий на китовый промысел действует и поныне и добыча китов запрещена законами большинства стран, уничтожение этих животных не прекращается. К тому же человек своей деятельностью, не всегда разумной, уже давно негативно влияет на природу, изменяя ее. Например, большие потери морским млекопитающим наносят рыболовные снасти, а также загрязнение океанов нефтепродуктами из-за расширения географии нефтедобычи на морском шельфе.

Такое положение дел не устраивает защитников морских млекопитающих и всех неравнодушных людей к будущему планеты. Для сохранения морских обитателей к проблеме привлекается внимание общественности. Во многих странах существуют клубы и общества любителей этих животных, создаются морские заповедники, где их жизни ничего не угрожает. Непосредственно в этот день ежегодно различные природоохранные группы, экологические организации и общественность проводят всевозможные акции в защиту китов и других морских млекопитающих и различные информационные мероприятия или посвящают этот день защите одного уникального вида, которому грозит смертельная опасность.

В России День защиты морских млекопитающих отмечается с 2002 года и имеет особое значение, поскольку в морях России обитает несколько десятков видов китов, дельфинов, морских котиков и тюленей, многие из которых находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации и Международного союза охраны природы.