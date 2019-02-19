День орнитолога отмечается в России 19 февраля

09:03, 19 февраля 2019, ПАИ

19 февраля в России свой профессиональный праздник отмечают орнитологи – люди, изучающие жизнь птиц, сообщает портал calend.ru.

Считается, что термин «орнитология» (в переводе с греческого «наука о птицах») появился в XVI веке благодаря итальянскому учёному-натуралисту Улиссе Альдрованди. Среди первопроходцев, сделавших первые письменные попытки обобщения имеющейся информации об этих представителях животного мира, называют древнегреческого мыслителя и философа Аристотеля.

Большой вклад в орнитологию внесли такие учёные, как Карл Линней, де Бюффон и другие. Среди российских орнитологов видное место занимают С. А. Бутурлин, М. А. Мензбир, Л. Б. Бёме, В. Л. Бианки, П. В. Серебровский, Н. А. Гладков, В. А. Паевский и многие другие.

День орнитолога ведёт свою историю с 1983 года, когда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР. Произошло это событие 19 февраля – отсюда и дата празднования, которая, к слову, отмечается сегодня орнитологами и во многих государствах, бывших в ту пору советскими республиками. На проходившем 19 февраля 1983 года учредительном съезде Всесоюзного орнитологического общества прозвучало и предложение считать эту дату неофициальным Днём орнитолога.

В 1992 году Всесоюзное орнитологическое общество получило имя академика М. А. Мензбира, считающегося основателем отечественной орнитологии. Теперь общество стало называться Мензбировским орнитологическим обществом при Российской академии наук.

Кроме этого объединения в России существует «Союз охраны птиц России», являющийся общественной организацией экологической направленности, объединившей учёных-орнитологов и простых любителей пернатых. Своей целью они ставят популяризацию орнитологии, изучение и сохранение видового разнообразия птиц.

С Днём орнитолога тесно связаны и другие праздничные даты, посвящённые миру птиц и людям, изучающим его: День птиц, Международный день птиц, Всемирный день перелётных птиц и другие.

Нередко к празднованию Дня орнитолога бывают приурочены научные конференции, экологические просветительские конкурсы, семинары, массовые акции. Российские учёные являются участниками международных орнитологических конгрессов, где происходит обмен опытом и ознакомление с результатами исследований. Так, например, зимой 2018 года в Твери прошёл первый всероссийский орнитологический конгресс.