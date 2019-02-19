Первый заместитель прокурора области встретится с жителями Плюссы

09:09, 19 февраля 2019, ПАИ

В феврале первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Тепляков организует личный прием граждан в Плюссе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Для встречи с Виктором Тепляковым необходимо до 22 февраля обратиться к прокурору Плюсского района Михаилу Прокофьеву с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём пройдет в районной прокуратуре по адресу: поселок Плюсса, улица Ленина, дом 20.