«Псковэнерго» модернизирует устройства релейной защиты и автоматики на подстанциях

10:37, 19 февраля 2019, ПАИ

В 2019 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» продолжит работу по модернизации устройств релейной защиты и автоматики на ключевых центрах питания в различных районах области.

Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании, на шести подстанциях 110 кВ - «Псков», «Овсище», «Завеличье», «Поречье», «Кунья» и «Рябики» будут смонтированы современные микропроцессорные системы автоматической частотной разгрузки (АЧР) отечественного производства.

Данные системы «Псковэнерго» устанавливает, начиная с 2014 года. На сегодняшний день блоками АЧР оснащены фидеры на 40 подстанциях в различных районах области.

По сведениям службы РЗиА, в «Псковэнерго» эксплуатируется порядка 13,5 тыс. устройств релейной защиты и автоматики. Устройства релейной защиты и автоматики предназначены для ликвидации ненормальных режимов в сети, защиты электротехнического оборудования от токов коротких замыканий и возобновления питания потребителей после аварийных отключений. Благодаря надежной работе системы РЗиА снижаются ущербы при повреждении оборудования и уменьшается недоотпуск электроэнергии потребителям при возникновении технологических нарушений.