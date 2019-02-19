Программа «Едет Масленица по льду, везет блинцы на меду» состоится в Псковском кремле

10:50, 19 февраля 2019, ПАИ

24 февраля в 11:30 в Приказной палате Псковского кремля состоится программа «Едет Масленица по льду, везет блинцы на меду». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, интерактивная культурно-образовательная программа для родителей с детьми пройдет в форме музыкально-игрового занятия на основе традиционной культуры Псковского края и расскажет о детских масленичных забавах и играх.

Стоимость участия для взрослых - 100 рублей, для школьников - 60 рублей, для дошкольников - 40 рублей. Предварительная запись обязательна по телефону 8-906-223-92-43. Программа проходит в Приказной палате (Кремль, 4).