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Общество

Приём граждан проведёт начальник областного миграционного управления в Красногородске 4 марта

Начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области полковник полиции Юрий Федоров 4 марта с 14:00 до 16:00 проведет прием граждан в миграционном пункте отделения полиции по Красногородскому району МО МВД России «Опочецкий» (Красногородск, улица Калинина, 9).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, записаться на приём можно по телефонам  8(811)-372-20-50 (Красногородск) и 8(811)-259-64-44 (Псков).

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