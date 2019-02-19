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Общество

Неделовая встреча с псковским ресторатором Андреем Лукиным пройдёт в проектном офисе #Команды2018

Сегодня, 19 февраля в 19:00 в проектном офисе #Команды2018 (Псков, улица Некрасова, 19) пройдёт неделовая встреча с псковским ресторатором, бизнесменом Андреем Лукиным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

«Мы не будем рассказывать, как хорошо вести собственный бизнес и почему так важно делать это именно сейчас. Мы оставим в стороне истории успешного стартапа и не посоветуем расписывать ваши цели по SMART. Мы просто поговорим о том, какие сложности, кризисы и проблемы вас ожидают на пути к заветной мечте. То, о чём не рассказывают в университете и бизнес-школе. Реальная история псковича, неуверенного в завтрашнем дне», - отметили организаторы.

Напомним, проект главы Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.

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