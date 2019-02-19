Правительство РФ утвердило порядок обязательной классификации гостиниц

11:15, 19 февраля 2019, ПАИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил положение об обязательной классификации гостиниц, которое подробно описывает порядок этой процедуры, сообщается на официальном сайте правительства России.

«Введение обязательной классификации гостиниц будет способствовать увеличению туристского потока и развитию внутреннего и въездного туризма за счет повышения конкурентоспособности гостиничных услуг и привлекательности гостиниц», - отмечается в пояснительной записке к документу.

Положением определяются порядок классификации гостиниц, приостановления или прекращения действия свидетельства о присвоении гостинице определенной категории, виды гостиниц, их категории и требования к категориям. Гостиницы будут классифицироваться по шести категориям: «пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», «одна звезда» и «без звезд» в зависимости от уровня предоставляемых услуг.

Классификация гостиниц будет проводиться аккредитованными организациями. По ее результатам будет выдаваться свидетельство о присвоении определенной категории. Такое свидетельство будет действовать три года, отмечается в материалах.

Кроме того, положение устанавливает требования о доведении до потребителей информации о присвоенной гостинице категории, включая требования к размещению, содержанию и форме информационного знака о присвоенной категории, говорится в материалах правительства.