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Общество

Олеся Назарой: Конкурс «Лидер года» поможет сформировать кадровый резерв

«Подобная инициатива [конкурс «Лидер года» - ПАИ] в плане формирования кадрового резерва - хорошее дело. Потому что у нас получается так, что пришли какие-то специалисты, отработали своё время, ушли, а на их место нет никого, потому что им было не до того, чтобы собирать команду и обучать преемников, они решали другие функицональные задачи», - отметила заместитель директора Псковского городского молодёжного центра Олеся Назарой.

По её словам, для области такой конкурс будет полезен, а для молодёжи - это «возможность показать себя с лучшей стороны, поконкурировать друг с другом». «До этого момента у нас не было подобных конкурсов, только по делам мы могли кого-то знать. Но есть ведь большой пласт людей, которые обладают высокими интеллектуальными способностями, хорошими навыками коммуникации, но про них никто не знает, потому что они, например, не отличились никакими крупными делами, и есть только такая возможность, через конкурс, что-то про них узнать. Я и сама подала заявку на участие в нём», - добавила Олеся Назарой.

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.

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