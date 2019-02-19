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Общество

Действия в глубоком тылу условного противника отработал спецназ Западного военного округа в ходе учения под Псковом

Подразделения специального назначения Западного военного округа провели в Псковской области учение с отработкой задач в тылу противника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Группы спецназа выполнили многокилометровые марши и скрытное проникновение в зоны, подконтрольные условным незаконным вооруженным формированиям, определили координаты объектов, которые влияют на их боеспособность, выполнили подсчет живой силы и вооружения «противника» и передали эти данные на вышестоящие штабы.

В ходе перемещения по незнакомой местности спецназовцев ждали внезапные засады и налеты условного противника. Завершилось учение блокированием и уничтожением «террористов» в населенном пункте.

Учение проходило несколько дней. В нем принимали участие более 500 военнослужащих, были задействованы вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», бронеавтомобили «Тигр» и «Гусар», а также капсульные бронеавтомобили «Тайфун», имеющие противопульную стойкость и защищенность от осколочно-фугасного воздействия.

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