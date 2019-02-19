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Общество

Набор для поступления в военные образовательные учреждения проходит в Пскове

Военный комиссариат города Пскова и Псковского района проводит набор кандидатов для поступления в военные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. 

В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения на обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, из числа граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу и граждан до 24 лет, уже прошедших военную службу или проходящих военную службу по призыву.

В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения на обучение по программам со средней военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане до 30 лет, имеющие среднее общее образование.

Кроме того, в военном комиссариате Пскова и Псковского района будет организована информационно-разъяснительная работа среди родителей учеников, обучающихся в четвертом классе и желающих поступать в пятый класс Петрозаводского президентского училища.

Отметим, прием заявлений и оформление документов для поступления в военно-учебные заведения осуществляется с 9 января по 1 апреля. По вопросам поступления и оформления обращаться в военный комиссариат Псковской области по Пскову и Псковскому району по адресу: улица Новаторов, 3а, кабинет 507.

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