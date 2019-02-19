Сильнейшие студенты педагогического профиля в СЗФО собрались в Пскове

12:24, 19 февраля 2019, ПАИ

В Пскове собрались сильнейшие студенты Северо-Западного федерального округа педагогического профиля, чтобы принять участие в очном этапе Всероссийской профессиональной студенческой олимпиады «Я — профессионал» по СЗФО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Две конкурсные площадки — по основному педагогическому образованию и впервые по специальной педагогике (дефектологическое направление) — размещены на базе Псковского государственного университета, который выступает соорганизатором проведения олимпиады по педагогическому направлению с Московским городским педагогическим университетом (МГПУ).

Сегодня испытания ждут студентов по направлению «основное педагогическое образование». Участники олимпиады должны продемонстрировать свое педагогическое мастерство, подготовить и провести демонстрационный урок по выбранной теме.

К участию в очном этапе по 24 направлениям олимпиады отобраны около 50 студентов ПсковГУ. В настоящее время они проходят испытания на базе других опорных вузов, расположенных в других субъектах Российской Федерации.

Всего в этом году в отборочных онлайн-турах олимпиады по всем направлениям подготовки приняли участие более 900 учащихся вузов региона.

Напомним, «Я — профессионал» — масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. Это социальный лифт для талантливых студентов разных специальностей, позволяющий продолжить обучение в ведущих вузах страны или начать карьеру в крупной компании. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей», поддержанной президентом РФ Владимиром Путиным.

Всего в рамках олимпиады действуют 54 различных направления: начиная с арктических технологий и математики, заканчивая химией и биологией. Победители получат высший балл при поступлении в магистратуру или аспирантуру, стажировку в крупной компании, денежную премию и профиль в закрытой национальной базе «Молодые профессионалы», доступной рекрутерам крупных компаний.

Организаторами олимпиады «Я — профессионал» выступают Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал», общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и 21 ведущий вуз России.