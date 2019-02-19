Большая часть гражданских дел в Псковской области в 2018 году касалась взыскания долгов по кредитам

11:48, 19 февраля 2019, ПАИ

Большая часть гражданских дел в Псковской области в 2018 году касалась взыскания долгов по кредитным договорам. Об этом сообщил председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев на пресс-конференции сегодня, 19 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Кондратьев отметил, что по России это категория дел также наиболее распространённая – в 2018 году их было рассмотрено более 5 млн. В Псковской области дел, связанных с кредитными обязательствами, было 26 тысяч 358, что составляет 31% от общего количества рассмотренных. Это количество увеличилось на 9 тысяч по сравнению с предыдущим годом, а за 7 лет таких дел стало больше в 9 раз.

По словам Валерия Кондратьева, прошедший год был достаточно напряженным как для всей страны, так и для судебной системы. Он отметил, что количество рассмотренных в судах уголовных и административных дел осталось на прежнем уровне, а гражданских дел, поступивших мировым судьям, стало больше на 19%.

Председатель областного суда добавил, что с 2014 года суды региона не рассматривали дела об усыновлении российских детей иностранными гражданами, хотя в стране такие дела есть. Несколько снизилось количество исков по взысканию заработной платы – их было 2048,также суды рассмотрели почти 1,5 тысячи дел, связанных с землепользованием, и почти 500 дел о защите прав потребителя. Валерий Кондратьев заметил, что суды на деле защищают права граждан.

Он обратил внимание на то, что мировые судьи рассматривают значительную часть дел в приказном производстве - заинтересованная организация обращается в суд и требует взыскать с физического лица долги по налогам или кредитам, и если сумма не превышает 50 тысяч рублей, суд рассматривает заявление. После копия приказа отправляется должнику, который в течение 10 дней может представить свои возражения. «В целом эти три категории если сложить - дела о взыскании по кредиту, за жилплощадь и обязательных платежей, то получается порядка 60 тысяч дел, - сообщил Валерий Кондратьев. - Отменено чуть больше 2 тысяч, то есть менее 5%. То есть в 95% эти требования были бесспорными».