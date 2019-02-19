Около 500 псковичей привлекли к уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде в 2018 году

12:14, 19 февраля 2019, ПАИ

За 2018 год в Псковской области 489 человек привлекли к уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев в ходе пресс-конференции сегодня, 19 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Валерия Кондратьева, 15% от всех осуждённых в течение 2018 года – водители, севшие повторно за руль в нетрезвом виде. При этом 70% из них получили наказание в виде обязательных работ.

Кроме того, председатель областного суда рассказал, что всего за год были рассмотрены 29 тысяч дел об административных нарушениях. По его словам, дела о нарушениях ПДД «всегда занимают существенное место в структуре». Наиболее распространенные правонарушения – вождение в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Валерий Кондратьев отметил, что по этим видам правонарушений за год наказаны 2 тыс. человек. При этом он подчеркнул, что в регионе сейчас идет снижение количества таких дел.

Валерий Кондратьев считает, что «самым кардинальным» наказанием в таких делах являлась бы конфискация транспортного средства, но это противоречит некоторым мировым стандартам.