Валерий Кондратьев: Криминогенная ситуация в Псковской области меняется в лучшую сторону

14:56, 19 февраля 2019, ПАИ

Криминогенная ситуация в Псковской области меняется в лучшую сторону, заявил председатель областного суда Валерий Кондратьев на пресс-конференции сегодня, 19 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Кондратьев отметил, что 10 лет назад в регионе фиксировалось порядка 150 убийств в год, а в 2018 году за убийство осудили 31 лицо. Он добавил, что в прошлом году суды прекратили 959 дел в отношении граждан, которые впервые совершили преступление небольшой тяжести, в основном в связи с примирением с потерпевшими или раскаянием.

Валерий Кондратьев добавил, что в прошлом году в регионе были осуждены 3 тысячи 204 человека, 903 из них назначены наказания связанные с лишением свободы. 401 человеку назначен штраф, 318 - исправительные работы, 630 - обязательные работы, 146 - ограничение свободы, 11 – лишение права занимать определенные должности. 744 осужденных получили условное лишение свободы с исправительными работами, 51 освобожден от наказания. Среди осужденных 92 были несовершеннолетними, в 2017 их число равнялось 88, а в 2013 году - 135.

В сфере незаконного оборота наркотиков более 200 лиц привлечены к ответственности, 78 человек - за сбыт, 3 человека - за контрабанду наркотических средств. 76 из них осуждены к реальному лишению свободы, в том числе 3 несовершеннолетних, и 13 женщин. «Данный вид преступности приобретает серьезный характер», - заметил Валерий Кондратьев. Он напомнил, что используется бесконтактный сбыт наркотиков, и это затрудняет выявление преступников, но современные методы работы полиции позволяют их находить.

Также Валерий Кондратьев рассказал, что в суды Псковской области за год поступили 220 дел о лишении родительских прав, из них 186 рассмотрены, 163 иска удовлетворены. Рассмотрено 2059 дел по искам о взыскании зарплаты, в 2017 году их было 2274.

«Основная задача - повышение доверия граждан к правосудию. Отношение не однозначное, и, понятное дело, при той статистике, которую я вам огласил, в этой ситуации сложно добиться доверия граждан к судебной системе, но к этому нужно стремиться», - заключил председатель Псковского областного суда.