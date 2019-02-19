49 усыновителей получили одобрение от Псковского областного суда в 2018 году
49 усыновителей получили одобрение от Псковского областного суда в 2018 году, сообщил на пресс-конференции 19 февраля председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Дела об усыновлении детей гражданами иностранных государств с 2014 года в Псковской области не рассматривалось, уточнил Валерий Кондратьев.
«Всего в 2018 году удовлетворено 163 заявления по делам, вытекающим из семейных отношений. Дел о восстановлении родительских прав рассмотрено за 2018 год семь. Все удовлетворены», - пояснил Валерий Кондратьев.