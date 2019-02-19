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Общество

11 человек осудили за коррупцию в Псковской области в 2018 году

В 2018 году в Псковской области за коррупцию осудили 11 человек. Об этом заявил председатель областного суда Валерий Кондратьев на пресс-конференции сегодня, 19 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Валерия Кондратьева, в частности за мелкое взяточничество были осуждены 7 человек, еще четырех наказали за взятку (статья 290 УК РФ). Председатель областного суда отметил, что в основном нарушения антикоррупционного законодательства были выявлены в таможенных органах.

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