Введено временное ограничение движения на некоторых дорогах в Псковской области

13:00, 19 февраля 2019, ПАИ

В связи с разрушением покрытия на проезжей части и необходимостью принятия мер по его сохранности введено временное ограничение движения по некоторым дорогам в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, с 15 февраля ГБУ ПО «Псковавтодор» ввёл ограничение нагрузки на ось (знак 3.12) на дороге Старый Изборск – Палкино – Остров и запрет на движение грузовых автомобилей (знак 3.4) на дороге Васильево – Анскино – Локно – Васильево.

Ограничение движения введено на срок 30 календарных дней.