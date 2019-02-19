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Общество

Введено временное ограничение движения на некоторых дорогах в Псковской области

В связи с разрушением покрытия на проезжей части и  необходимостью принятия мер по его сохранности введено временное ограничение движения по некоторым дорогам в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, с 15 февраля ГБУ ПО «Псковавтодор» ввёл ограничение нагрузки на ось (знак 3.12) на дороге Старый Изборск – Палкино – Остров и запрет на движение грузовых автомобилей (знак 3.4) на дороге Васильево – Анскино – Локно – Васильево.

Ограничение движения введено на срок 30 календарных дней.

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