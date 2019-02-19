Две псковские торговые сети присоединились к Меморандуму по продаже оборудования для принятия цифрового сигнала

18:21, 19 февраля 2019, ПАИ

Сети магазинов «Триколор» и «Формат» из Псковской области присоединились к Меморандуму, который был подписан между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь) совместно с крупнейшими торговыми сетями, продающими электронику, и Почтой России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В соответствии с положениями документа его участники обеспечат наличие в своих торговых объектах пользовательского цифрового телевизионного оборудования для приема сигнала в формате DVB-T2 в различных ценовых сегментах, в том числе в сегменте стоимостью до 1 тыс. рублей.

Кроме того, согласно Меморандуму, покупатели смогут бесплатно, в течение 14 дней, обменять приобретенное оборудование в случае, если оно не подошло по каким-либо техническим параметрам.

Торговые точки участников Меморандума будут отмечены специальными информационными знаками, которые разместят на входе, кассах и в других, заметных для покупателей местах.

Напомним, особенности перехода региона с аналогового на цифровое вещание губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексеем Волиным в ноябре прошлого года.

В Псковской области к переходу на «цифру» введены в эксплуатацию все предусмотренные проектом 27 объектов сети цифрового эфирного вещания. Почти 100% населения имеет сегодня возможность смотреть цифровое телевидение — им доступны 20 бесплатных каналов I и II мультиплексов.

Все вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, жители Псковской области могут уточнить по телефону горячей линии: 8-800-220-20-02. Кроме того, в регионе началась подготовка волонтеров, которые помогут гражданам в подключении и настройке цифровых приставок на местах.