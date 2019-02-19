Ревнивый житель великолукской деревни до смерти избил сожительницу

13:11, 19 февраля 2019, ПАИ

В одной из деревень Великолукского района мужчина избил до смерти сожительницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

15 февраля вечером 44-летний мужчина на почве ревности напал на 36-летнюю сожительницу, сбил ее с ног и нанес ей множество ударов кулаками и ногами, в результате чего женщина скончалась на месте. Труп обнаружили 16 февраля.

По данному факту Великолукский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей). В настоящее время задержанному предъявлено обвинение и по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.