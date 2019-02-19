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Общество

Сотрудники псковского ОМОН почтили память погибшего в Чечне товарища

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области почтили память своего боевого товарища, прапорщика милиции Сергея Васильева, погибшего при исполнении служебных обязанностей в феврале 2000 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

Руководство, личный состав и ветераны спецподразделения почтили память погибшего сослуживца минутой молчания и возложили цветы к его могиле.

В составе псковского ОМОНа милиционер-взрывотехник прапорщик милиции Сергей Васильев принимал участие в специальных операциях по разоружению незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской республики. Всего за время своей службы лично Сергей Васильев обезвредил более 400 взрывоопасных предметов как в зоне вооружённого конфликта в Чеченской республике, так и на территории Псковской области.

16 февраля 2000 года в составе оперативной группы прапорщик милиции Сергей Васильев осуществлял разведку местности, входящей в зону ответственности ОМОНа в Заводском районе города Грозный, обеспечивая безопасное продвижение оперативной группы. Сергей Васильев шёл во главе колонны, расчищая минные заграждения, находящиеся на пути следования группы. В одном из кварталов их группа была подвергнута обстрелу из гранатомётов. В завязавшемся бою, прикрывая рассредоточение и развёртывание группы, 28-летний прапорщик получил смертельное ранение.

Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Сергей Васильев награжден орденом Мужества (посмертно).

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