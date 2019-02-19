Фотовыставки Полистовского заповедника открылись в Пскове и Великих Луках

13:46, 19 февраля 2019, ПАИ

В Пскове и Великих Луках открылись фотовыставки Полистовского заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В Пскове полюбоваться природными красотами можно в ПсковГУ и в кинотеатре «Победа», в Великих Луках выставки действуют в ТЦ «Планета» и в Детской художественной школе им. А. А. Большакова.

В кинотеатре «Победа» разместилась новая фотовыставка «Мир верхового болота», рассказывающая об особенностях этой удивительной экосистемы. Часть снимков, представленных на фотовыставке, сделана в заповеднике волонтерами-фотографами в течение 2018 года. На факультете естественных наук, медицинского и психологического образования ПсковГУ экспонируется фотовыставка с живописными природными снимками с разных особо охраняемых территорий нашей страны – национальных парков и заповедников. Фотовыставки пробудут в Пскове в течение месяца.

В Великих Луках фотовыставка впервые открыта в ТЦ «Планета», здесь разместилась экспозиция, рассказывающая не только о дикой природе Полистовья, но и о работе по ее сохранению. Фотовыставка находится рядом с входом в кафе CityTime, и пробудет здесь в течение трех недель. В детской художественной школе им. А. А. Большакова действует выставка «Заповедная зима», она будет радовать воспитанников школы в течение месяца.