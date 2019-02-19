0
15:20
ФОТОФАКТ: Герб Псковской области появился на здании региональной администрации
15:12
Михаил Ведерников договорился с Евгением Зиничевым о строительстве Центра МЧС и обновлении парка спецтехники
14:44
Олеся Назарой: Конкурс «Лидер года» поможет сформировать кадровый резерв
14:24
Tele2 настроила родительский контроль
13:42
Александр Козловский уверен, что работа Михаила Ведерникова на инвестфоруме в Сочи позволит обеспечить развитие Псковщины
13:00
Введено временное ограничение движения на некоторых дорогах в Псковской области
12:23
Депутат Госдумы уверен, что связывающая Псков, Великий Новгород и Петрозаводск «Ласточка» будет востребована
Еще новости
Общество

Фотовыставки Полистовского заповедника открылись в Пскове и Великих Луках

В Пскове и Великих Луках открылись фотовыставки Полистовского заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В Пскове полюбоваться природными красотами можно в ПсковГУ и в кинотеатре «Победа», в Великих Луках выставки действуют в ТЦ «Планета» и в Детской художественной школе им. А. А. Большакова.

В кинотеатре «Победа» разместилась новая фотовыставка «Мир верхового болота», рассказывающая об особенностях этой удивительной экосистемы. Часть снимков, представленных на фотовыставке, сделана в заповеднике волонтерами-фотографами в течение 2018 года. На факультете естественных наук, медицинского и психологического образования ПсковГУ экспонируется фотовыставка с живописными природными снимками с разных особо охраняемых территорий нашей страны – национальных парков и заповедников. Фотовыставки пробудут в Пскове в течение месяца.

В Великих Луках фотовыставка впервые открыта в ТЦ «Планета», здесь разместилась экспозиция, рассказывающая не только о дикой природе Полистовья, но и о работе по ее сохранению. Фотовыставка находится рядом с входом в кафе CityTime, и пробудет здесь в течение трех недель. В детской художественной школе им. А. А. Большакова действует выставка «Заповедная зима», она будет радовать воспитанников школы в течение месяца.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ФОТОФАКТ: Герб Псковской области появился на здании региональной администрации
19 февраля 2019
ФОТОФАКТ: Герб Псковской области появился на здании региональной администрации
Михаил Ведерников договорился с Евгением Зиничевым о строительстве Центра МЧС и обновлении парка спецтехники
19 февраля 2019
Михаил Ведерников договорился с Евгением Зиничевым о строительстве Центра МЧС и обновлении парка спецтехники
Олеся Назарой: Конкурс «Лидер года» поможет сформировать кадровый резерв
19 февраля 2019
Олеся Назарой: Конкурс «Лидер года» поможет сформировать кадровый резерв 2
Tele2 настроила родительский контроль
19 февраля 2019
Tele2 настроила родительский контроль
Александр Козловский уверен, что работа Михаила Ведерникова на инвестфоруме в Сочи позволит обеспечить развитие Псковщины
19 февраля 2019
Александр Козловский уверен, что работа Михаила Ведерникова на инвестфоруме в Сочи позволит обеспечить развитие Псковщины
Введено временное ограничение движения на некоторых дорогах в Псковской области
19 февраля 2019
Введено временное ограничение движения на некоторых дорогах в Псковской области 1
Депутат Госдумы уверен, что связывающая Псков, Великий Новгород и Петрозаводск «Ласточка» будет востребована
19 февраля 2019
Депутат Госдумы уверен, что связывающая Псков, Великий Новгород и Петрозаводск «Ласточка» будет востребована
Начался ПАИ-live с Натальей Плявинской (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
19 февраля 2019
Начался ПАИ-live с Натальей Плявинской (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1

Идет загрузка...