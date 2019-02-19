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Общество

Конференция «Экскурсионная деятельность и туризм: теория и практика» пройдет в ПсковГУ

21 февраля в Псковском государственном университете состоится национальная научно-практическая конференция «Экскурсионная деятельность и туризм: теория и практика». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Открытие конференции состоится в 10:00. В ее работе примут участие ученые, экскурсоводы, представители сферы туризма из коммерческих, муниципальных и региональных структур, учителя, студенты и магистранты. Пленарное заседание и секции будут работать на историческом факультете ПсковГУ (улица Леона Поземского, дом 6).

Кроме того, в рамках конференции состоится круглый стол «Молодежь в мире туризма», работа которого будет проходить в колледже ПсковГУ (улица Яна Фабрициуса, дом 16).

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