Около 20 тонн белорусской говядины не пропустили через границу в Невельском районе

14:54, 19 февраля 2019, ПАИ

В минувшие выходные в деревне Лобок Невельского района на российско-белорусском участке госграницы РФ специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу 19,5 тонн говядины и 3,5 тонны сыра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной запрета ввоза готовой молочной продукции послужило отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Кроме того, в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование.

Компания «Мясной двор Столичный», поставляющая мясосырье, по результатам проведённой инспекции предприятий Белоруссии, оказалась в списках компаний, в отношении которых введены временные ограничения на поставку продукции на территорию России. Перемещение продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате товара в Белоруссию.