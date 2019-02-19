Мультиформатный арт-проект «Многоголосье» состоится в Великих Луках в марте

16:04, 19 февраля 2019, ПАИ

С 21 по 24 марта в Великих Луках при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и его проекта #Команда2018 состоится мультиформатный арт-проект «Многоголосье» с участием многих творческих личностей, среди которых как начинающие, так и уже довольно известные артисты и музыканты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как рассказала заместитель директора Дома культуры Ленинского комсомола Мария Титенкова, фестиваль «Многоголосье» был основан в 1991 году, как фестиваль авторской песни. С 2017 года он стал ежегодным и разножанровым, имея своей целью выявить и поддержать творчески одаренных детей и талантливых взрослых, а также приобщить как можно больше горожан к культурным ценностям. Для реализации всех стоящих перед организаторами задач, программа арт-проекта 2019 года будет включать в себя не только международный конкурс эстрадного вокала, концертные программы, гала-концерт с участием членов жюри и лауреатов конкурсов, но и выставку творческих работ, мастер-классы и круглые столы руководителей.

Откроет «Многоголосье-2019» выставка карикатур Александра Шмидта (Москва), которая состоится 21 марта в фойе Дома культуры. В 18:30 можно будет встретиться с автором, приобрести книгу с его автографом. А вечером в 19:00 в концертном зале Дома культуры Ленинского комсомола пройдёт самый первый концерт арт-проекта под названием «Великие» – на большой сцене встретятся представители двух городов – соседей, Великих Лук и Великого Новгорода.

22 марта в 11:00 состоится концерт Семёна Быстрова и Анны Мошкориной – «Оффлайн», который соберёт на сцене ровесников зрителей – артистов 15-20 лет, которые уже ведут активную концертную деятельность и имеют многочисленных поклонников не только в Великих Луках, но и в стране. Выступят группы «#Норм», «#безгарика», polnalyubvi и другие.

В этот же день, в 19:00 гостей фестиваля ждет концерт «Предчувствие крыл», на котором зрители увидят мастерство исполнителей из Беларуси и встретятся с Вячеславом Ковалёвым. Кроме того, пройдет встреча с актрисой театра и кино, руководителем и участником мюзикла «Норд-Ост», театроведом, певицой Лидией Чебоксаровой.

На 23 марта в 17:00 запланирована встреча сразу с несколькими музыкантами. CARIBBEAN JAZZ REPORT - один из самых профессиональных отечественных коллективов латиноамериканского джаза. Руководитель оркестра Александр Василевский - бас-гитарист, аранжировщик, актер, продюсер, звукорежиссер. Его ансамбль, продолжающий традиции концертных кубинских оркестров, уже 14 лет собирает полные залы лучших площадок Петербурга.

В концертной программе принимают участие: Алексей Чижик (Чижик Джаз Квартет) – vibraphone, Олег Белов (Вечерний Ургант, группа «Фрукты») – piano, Данил Прокопьев (Markshelder Kunst) – drum-set, Дмитрий Семенов (Berkfee College of Muste) - tenor sax и «Чижик-джаз-квартет». Программа, с которой выступает квартет - это классика в джазовой обработке (Моцарт, Чайковский, Бизе, Бах), а так же авторская музыка Алексея Чижика. Специальный гость фестиваля - гитарист-виртуоз, певец, участник фестивалей «Чартова Дюжина», «Нашествие» и телевизионного шоу «Голос. Дети» Владимир Черноклинов.

В воскресенье 24 марта в 12:00 по итогам прошедших 22 и 23 марта отборочных туров состоится финальный концерт международного конкурса эстрадного вокала. На нём жюри, в состав которого войдут звёзды эстрады, определит лауреатов и дипломантов конкурса.

Завершит всё действие гала-концерт 24 марта в 17:00, на котором зрители смогут увидеть выступления лауреатов, дипломантов, членов жюри конкурса эстрадного вокала и приглашённых гостей арт - проекта. Впервые в жюри фестиваля войдёт преподаватель вокальной школы Леонида Агутина, звезда эстрадной и джазовой сцены Мариам Мерабова. Своим участием в заключительном концерте также порадуют Анастасия Спиридонова и Александр Либ.

По словам организаторов, «ярким украшением мероприятия» обещает стать 3D-mapping-шоу Александра Яковлева, создающего уникальные видеодекорации. А трансляция всех концертов будет организована на большие экраны.