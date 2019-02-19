Две пятитысячные фальшивки изъяли в Пскове

17:38, 19 февраля 2019, ПАИ

16 февраля в одном из финансовых учреждений Пскова были выявлены две фальшивые пятитысячные банкноты. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, они поступили из торговых организаций.

По данным фактам проводятся проверки. В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.