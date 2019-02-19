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Общество

Аквапарк «Акваполис» приглашает псковичей на праздник в День защитника Отечества

23 февраля в аквапарке «Акваполис» состоится программа «SPAртакиада RELAXa». Программа рассчитана как на взрослых, так и на юных гостей, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

«Каждый сможет найти то, что будет ему интересно, в этот праздничный день в аквапарке «Акваполис». Стоит отметить, что дополнительно за программу гостям аквапарка платить не нужно. Тарифы на посещение в этот день не изменятся», - говорится в анонсе.

Начало программы - в 12:00. Подробное расписание мероприятия будет дополнительно опубликовано на официальном сайте аквапарка.

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