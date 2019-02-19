Елена Пилипенко: За счет установки энергоэффективных светильников можно экономить серьезные средства

15:07, 19 февраля 2019, ПАИ

Больше 252 млн рублей составит расчетная экономия в рамках реализации 6-летнего контракта по установке энергоэффективных светильников, который будет реализован ПАО «Ростелеком» в Пскове, заявила председатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В Пскове будет установлено около 11 тыс. фонарей наружного освещения нового поколения. Инвестор также внедрит автоматизированную систему управления и контроля потребления энергоресурсов.

В настоящее время специалисты компании ведут переговоры о заключении энергоэффективных контрактов и в других муниципальных образованиях региона. Инвестор за счет собственных средств готов не только произвести замену светильников на энергоэффективные, осуществлять дальнейшее обслуживание оборудования, но и установить дополнительные фонари наружного освещения там, где это необходимо жителям.

«Такие современные энергоэффективные технологии очень востребованы. Муниципалитеты не только получают качественную услугу по освещению населенных пунктов, но и могут существенно сэкономить», — отметила Елена Пилипенко. Она привела в пример Островский район, где компания уже успешно реализует пилотный проект по замене обычных уличных фонарей на энергоэффективные. В прошлом году в районном центре смонтировано свыше 1,2 тыс. новых светильников. Расчетная экономия за время реализации 5-летнего контракта составит около 35 млн рублей, однако с момента установки светильников в период с сентября прошлого года по январь текущего экономия уже составила порядка 3 млн рублей, отметила Елена Пилипенко.

Председатель Комитета также уточнила, что некоторые муниципальные образования ведут работы по установке энергоэффективного освещения самостоятельно. В их числе Великие Луки, где осталось заменить около 3 тыс. уличных фонарей.

Напомним, что на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент компании ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает реализацию на территории региона пилотного проекта «Умный регион», внедрение современных энергоэффективных технологий и интеллектуальных систем в различные сферы жизнедеятельности региона.

ПАО «Ростелеком» является также одним из партнеров Псковской области по развитию услуг связи. В рамках сотрудничества в регионе уже реализован проект по устранению «цифрового неравенства», благодаря которому Псковская область стала первым субъектом в зоне действия ПАО «Ростелеком», где все города и села с населением от 250 до 500 человек подключены к сети Интернет.