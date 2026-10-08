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Общество

Животноводы Псковского района производят 18% сырого молока в регионе

Животноводы Псковского района производят 18 % сырого молока и занимают второе место в структуре сельхозпредприятий Псковской области. Об этом сообщила глава округа Наталья Фёдорова в своём канале в мессенджере MAX.

Фото: ПАИ

По итогам девяти месяцев этого года производство молока в районе во всех категориях хозяйств составило более 30 тысяч тонн. Основной объём производства сосредоточен в коллективном секторе – на его долю приходится 69 % молока.

Молочная продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях составила более 6 200 килограммов и сохраняется на уровне прошлого года. Три хозяйства по итогам девяти месяцев имеют продуктивность от одной коровы свыше 7 000 килограммов молока. Высокие показатели по чёрно-пёстрой породе достигнуты в ОПХ «Родина» ООО «Племенной завод «Каложицы» (8 114 килограммов), по голштинской породе – в ООО «Псковагроинвест» (7 605 килограммов).

Значительный прирост производства молока по итогам девяти месяцев получен в ООО «Племенной завод «Каложицы» (+183 тонны) и в СХПК «Ершовский» (+268 тонн). Поголовье коров увеличили ОПХ «Родина», ООО «Племенной завод «Каложицы» и СХПК «Ершовский».

По численности поголовья крупного рогатого скота и коров сельхозпредприятия района занимают второе место в структуре сельхозпредприятий области. В них содержится более 9,5 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе около пяти тысяч коров.

Достижение надоя более 102 тонн молока в сутки на сегодняшний день является обычным явлением. Удой на одну корову составляет 23 килограмма молока, что на 0,8 килограмма больше уровня прошлого года.

Глава округа отметила, что молочное животноводство является ключевой отраслью для Псковского муниципального округа. Впереди у животноводов ответственный зимний период содержания и кормления скота, когда всё поголовье переводится на зимний рацион с включением грубых, сочных и концентрированных кормов.

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