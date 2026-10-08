Михаил Ведерников попросил псковичей сохранять спокойствие во время проверки сирен

11:38, 08 октября 2026, ПАИ

В Псковской области 9 октября пройдет ежегодная комплексная проверка региональной и муниципальной систем оповещения. Об этом в своём канале в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

С 10:30 до 10:40 в регионе включат электросирены и сиренно-речевые установки. Прозвучит сигнал «Внимание всем», после чего будет передано сообщение «Техническая проверка».

В 10:43 сообщение о проверке прозвучит также на телеканалах первого мультиплекса, «Радио Россия» и «Радио Маяк».

Такие проверки проходят два раза в год по всей России. Михаил Ведерников попросил псковичей сохранять спокойствие.