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Общество

Что делать с накопительной пенсией и когда её можно получить

У 72 млн россиян есть средства пенсионных накоплений. Эти деньги продолжают расти за счет инвестиционного дохода, однако многие не знают, сколько именно накопили и когда смогут получить средства, пишет «Российская газета».

Фото: ПАИ

О том, кому положены пенсионные накопления и какие есть варианты их получения, рассказала директор по GR и юридическому сопровождению НПФ Наталия Каменская.

Пенсионные накопления могут быть у россиян, родившихся в 1967 году и позже: работодатели перечисляли за них взносы с 2002 по 2013 год. Также накопления формировались у женщин 1957–1966 годов рождения и мужчин 1953–1966 годов рождения – взносы за них перечислялись в 2002–2004 годах. Кроме того, средства есть у участников программы софинансирования, сделавших первый взнос до конца 2015 года, и у тех, кто направил материнский капитал на накопительную пенсию.

Первым делом специалисты советуют заказать на «Госуслугах» выписку из индивидуального лицевого счета в Социальном фонде России. В ней указаны сумма накоплений и организация, в которой они хранятся.

Право на выплату накопительной пенсии возникает для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет. Для людей с досрочным правом на страховую пенсию выплаты могут начаться раньше.

В 2026 году накопления можно получить единовременно, если их сумма не превышает 439 776 рублей. Если сумма выше установленного порога, средства выплачиваются в виде накопительной пенсии – ежемесячной доплаты к страховой пенсии.

Для средств, поступивших по программе софинансирования или из материнского капитала, предусмотрена также срочная выплата сроком от 10 лет. В некоторых случаях может быть выгоднее оформить выплаты по разным заявлениям.

Еще один вариант – перевести пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений. После перевода срок выплат определяется условиями выбранного НПФ: в некоторых фондах выплаты можно получать ежемесячно в течение пяти лет, в других – от 10 лет. При этом средства можно забрать раньше для оплаты дорогостоящего лечения, а через 15 лет получить всю сумму сразу.

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